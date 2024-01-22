英國近日發生一起殘忍的「綿羊大屠殺」，多達14隻綿羊受害，牠們陳屍在草地上，死狀悽慘，牧場主人得知噩耗後崩潰不已，起初以為綿羊可能遭人槍殺或被狗咬死，直到看見地上的輪胎痕跡和散落在屍體旁的汽車零件，才意識到這些綿羊是被人開車撞死。

Farmer, 65, slams 'psychopath' who cruelly mowed down and killed 14 young lambs worth £2,000 each https://t.co/slxVbfbtJk pic.twitter.com/VliISs6blP — Daily Mail Online (@MailOnline) January 19, 2024

綜合外媒報導，英國一名65歲男子赫特利（Nick Hutley）在布拉姆利（Bramley）經營一座家族牧場，日前某天早晨，他才剛起床就聽到噩耗，在飼養的50隻綿羊中，有12隻陳屍在草地上，起初赫特利以為是某種疾病導致綿羊死亡，但當他走進觀察才發現，綿羊大多死狀悽慘，有些甚至開腸破肚、死不瞑目，「我以為他們被槍殺或被狗咬死了。」

直到赫特利在草地上看到輪胎痕，並在收屍過程中，發現汽車斷裂的保險桿等零件，才意識到綿羊是被人撞死的，「我很難理解有人會從輾壓動物獲得快感，怪物才會做出如此殘忍和野蠻的行為，這根本沒有任何意義。」在受害的綿羊中還有2隻去年出生的小羊羔仍活著，但因為傷勢太過嚴重，最終不得不將牠們安樂死。

這起惡意攻擊事件讓赫特利損失慘重，他透露一隻綿羊價值約2000英鎊（約新台幣7.9萬），除此之外，還必須將綿羊屍體運走焚燒，這是他被迫支付的另一筆昂貴費用。

事實上，當地近日發生多起類似事件，赫特利認為，警方應該嚴肅對待此事，「大眾應該意識到，如果有人在半夜開車輾壓無辜的綿羊，下一個很可能就會是人們家裡的貓狗，這些犯罪者想做什麼是沒有限制的，他們的殘忍慾望是無止境的。」