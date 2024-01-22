宋度宗趙禥（ㄑㄧˊ）是南宋第6位皇帝，他的生母因為身分卑微，在懷孕時曾吃下墮胎藥，未料趙禥命大沒死、順利出生，只是健康仍受到影響，不但身體虛弱，發展也比同年齡的小孩緩慢，沒想到長大後他竟能一夜寵幸30名嬪妃，最終因酒色過度而亡。

綜合陸媒報導，趙禥的生父為榮王趙與芮，生母黃定喜則是趙與芮亡妻的陪嫁女，根據南宋官員周密的《癸辛雜識》記載，黃定喜因為身分卑微，曾在懷孕時期吃下墮胎藥，未料趙禥命大、順利出生，成為榮王府唯一的男丁，不過健康仍受到藥物影響，不但手腳發軟，身體較為虛弱，發展也比正常兒童緩慢，直到7歲才學會講話。

趙禥的伯父宋理宗子嗣不多，2名兒子又在幼時夭折，導致他沒有直系後代可以繼承皇位，於是開始在宗親中尋找，正好趙禥與他的血緣最親近，所以有意立趙禥為太子，大臣們聽聞消息，接連上書反對，但宋理宗沒有理會，仍堅持立趙禥為太子，並用心栽培、嚴加管教，儘管如此趙禥依舊難以開竅。

後來宋理宗駕崩、趙禥登基，據《續資治通鑑》記載，當時北方的元朝大軍南下，情況正危急，趙禥卻無心處理國家大事，將軍事大權交給權臣賈似道，自己則生活淫糜，沉浸在酒色之中，甚至有一晚寵幸30多名嬪妃的紀錄。

而賈似道見皇帝如此昏庸無能，多次以辭官要挾，趙禥親自手書勸他歸朝，並且十分信任他，豈料賈似道隱匿戰情不報，直到元軍攻破襄陽，趙禥才知道大事不妙，嚇得當場暈倒，接下來每天借酒澆愁，最終因酒色過度而死。

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