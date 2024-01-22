大陸湖北一對夫妻為了購買學區房，討論後決定「假離婚」，等到女兒上學的問題解決後，男子提出復婚要求，未料遭到妻子拒絕，甚至還曝光了女兒並非丈夫親生的真相，讓男子崩潰不已，氣得將妻子告上法庭。

根據陸媒報導，湖北武漢一對夫妻於2010年結婚，在2014年生下一名女兒，2020年為了替女兒買一間學區房，夫妻倆商議假離婚，男子在簽訂離婚協議時，還將2套房產過戶到妻子名下，不過離婚後兩人並未分居，仍繼續住在一起，共同照顧女兒。

等到女兒上學的問題解決後，男子提出復婚要求，未料妻子竟反口拒絕，甚至自曝女兒不是丈夫的骨肉，讓男子備受打擊，不願相信養了8年的女兒和自己沒有血緣關係，於是將妻子告上法院，並和女兒進行親子鑑定，結果出爐後，證實女兒的確不是男子的親生骨肉。

從網路曝光的庭審畫面可以看到，男子的父親義正嚴辭地指控，妻子才剛結婚，就親熱地挽著另一名男子的手，聲稱握有對方婚內出軌的證據。最終法院判定女兒由女方撫養，但也認同男子過去付出心力和金錢照顧非親生女兒，因此判妻子要賠償12萬人民幣（約新台幣52.2萬）撫養費以及2萬人民幣（約新台幣8.7萬）的精神損失費。