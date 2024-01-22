澳洲一名女子為了出國玩，向主管謊稱生病請假，未料在搭乘飛機時，卻看到熟悉的面孔，原來她和主管搭乘了同一個航班，讓女子瞬間嚇壞了，急忙把帽子、口罩和墨鏡全部戴上，防止被主管認出來。

根據外媒報導，澳洲一名女網友萊拉（Leila Soares）近日在TikTok上傳一段影片，透露她傳簡訊給主管請了病假，隨後就搭乘飛機，打算出國遊玩，未料在飛機即將抵達、準備降落時，萊拉突然看見一個眼熟的面孔，仔細一看才發現竟是自己的主管。

從畫面中可以看到，萊拉擔心被主管認出來，不但戴上黑色棒球帽，還戴了黑色口罩和墨鏡，幾乎全臉都被遮擋住，隨後她將鏡頭轉向不遠處的一名男子，結果對方突然轉過頭看了一眼，讓萊拉瞬間嚇壞了。

雖然影片只有短短7秒，但在曝光後迅速爆紅，吸引超過1千萬觀看次數，網友紛紛留言，「如果你之前沒有生病，我敢打賭你現在已經被嚇出毛病了」、「小心別在拿行李的地方讓主管看到你」、「如果主管看到你了，你就跟他說『我的醫生不在國內』」、「我有一次請病假去賭場，結果在裡面看到主管跟我打招呼」、「這也發生在我身上，我請病假去買東西，結果主管排在我後面，還問我『你要買什麼？』」。