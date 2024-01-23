美國一間家禽屠宰場發生死亡意外，一名16歲少年在清潔去骨機時，機器突然啟動，導致他被扯進機器內，儘管同事聽到他的尖叫聲後緊急報警，卻仍未能救回少年的性命。經過半年的調查後，政府相關單位判定屠宰場需為死亡事故負全責，並予以重罰。

Poultry plant slapped by feds after underage worker dies in horrifying machine mishap



Perez, a 16-year-old Guatemalan immigrant who had been in the US for 6 years, was cleaning out a deboning machine when it suddenly activated & drew him in.#migranthttps://t.co/zdCmwXR9ec pic.twitter.com/oaePrTllkM — S.A. Dupres (@Susan_Dupres) January 22, 2024

根據《紐約郵報》報導，瓜地馬拉一名16歲少年佩雷斯（Perez）在美國生活約6年，並在位於密西西比州哈蒂斯堡（Hattiesburg）的馬傑克家禽屠宰廠（Mar-Jac Poultry Plant）工作。去年7月，佩雷斯在屠宰場內清理去骨機時，機器突然開始運作，導致他被鍊條扯進機器內，受了致命傷，儘管同事聽到他的尖叫聲後急忙報警，仍無法阻止憾事發生。

美國職業安全與健康管理局（Occupational Safety and Health Administration，OSHA）介入調查後發現，清潔工作開始之前，屠宰場並未斷開機器電源，也沒有使用防止機器突然啟動的故障安全裝置，並且在清潔前和清潔過程中都有主管在場，卻仍未能遵守這些基本的安全措施，「公司的不作為直接導致了這場可怕的悲劇，讓很多人為了這本可以避免的死亡傷心。」

報導指出，佩雷斯的事故其實是馬傑克家禽屠宰場近2年來發生的第2起死亡意外，2021年一名員工的袖子被機器卡住，最終導致死亡，OSHA的地區管理人彼得麥耶（Kurt Petermeyer）在聲明中譴責，「事發僅僅2年，一切都沒有改變，該公司依舊將員工置於危險之中。」最終該屠宰場因為佩雷斯的死亡，被罰款21萬2646美元（約新台幣665.7萬）。