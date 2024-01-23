全球物價上漲，房租也居高不下。美國一名男子原本打算在波士頓租房，卻發現租金高得嚇人，為了省錢他改租一艘船，全年住在波士頓的碼頭，生活與工作都在船上，一住就是8年，他表示有人認為住船上很荒謬，但他卻直呼「這才是真正的生活」。

根據《CBS》報導，賴瑞（Larry Andersen）是一名影片剪輯師，8年前因工作決定在波士頓租房，租金卻高到令他難以接受，索性在碼頭附近租小船，船艙放有剪輯影片的設備及衣櫃，他的生活與工作都在船上解決，隔壁還有其他住戶，形成「船宿社區」。

賴瑞提到，夏天時他會待在甲板上，盡情享受航行樂趣，入冬後天氣變冷，附近飯店會將泳池水溫調熱，他與鄰居就會前往享受，此外為了安全考量，他們還會將碼頭的船隻串在一起，若遇暴風雪，飯店房間還會提供折扣，但8年來他只訂過3次。

冬天為了禦寒，賴瑞會準備幾個加熱器，並在船外包裹塑膠膜，船艙內就不太會感覺冷，白天能保持攝氏21度。賴瑞進一步提到，每月租金約1000美元（約新台幣3.1萬），夏天租金高，冬天則較低，船位還附帶一個停車場，「許多人聽到我住船上都覺得荒謬，但在波士頓有住所及停車場，早上走出船艙就能聞到大海的味道，看到美麗天際線」。