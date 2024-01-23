英國一名老翁在路邊「自宮」，倒臥在草地上，被人發現後緊急送醫治療，最終仍因失血過多死亡，警方指出，這名老翁是當地有名的精神病患，曾因在飯店「遛鳥」被登記為性犯罪者，還稱自己老了，不再需要生殖器，法官以為只是在開玩笑，沒想到他竟真的親手切下生殖器。

這起事件發生在2022年11月6日，近日又被外媒翻出報導，引發討論。報導指出，事發當時英國一名退休女護理師瑪格麗特（Margaret Webster）正在遛狗，並在返程途中看到一名男子側躺在路邊草地上，她上前查看狀況，男子雖然痛苦地發出呻吟，卻摸不到脈搏，她掀起男子的慢跑褲後，發現他的下體流出大量鮮血，嚇得急忙打電話叫救護車，並在等待的過程替他做CPR。

警方和醫護人員很快趕到現場，確認男子狀況時，發現他的生殖器已經被切斷，隨後立刻將他送往醫院急救，但仍舊回天乏術。屍檢報告指出，男子身上沒有任何鈍器外傷，或被人襲擊的痕跡，加上他的生殖器完全被切除，因此推測男子的死因是「自宮」導致失血過多，最終休克而亡。

警方透露，這名男子其實是當地有名的63歲精神病患羅奇（Reginald Alan Roach），他曾在飯店大廳「遛鳥」，被登記為性犯罪者，審訊時羅奇曾指著下體說，「我現在老了，這個東西對我已經沒用了，如果你願意的話，可以直接把它拿走。」當時法官認為羅奇只是在開玩笑，沒有放在心上。

羅奇的哥哥則稱，羅奇在22歲時遭遇車禍，造成頭部嚴重受傷，不但因此丟失原本在船上的工作，一生也沒有再工作過，後來還被診斷出精神分裂症和反社會人格障礙。

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