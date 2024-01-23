秦朝沒有地圖與導航系統，古人出遠門怎知走多少路？大陸考古學家在湖南西部里耶鎮一處古井出土3.6萬枚「里耶秦簡」，其中除了有秦朝官吏的考績表，還有用於記錄道路里程數的簡牘，反映出當時完善的交通建設與管理制度。

根據大陸節目《簡牘探中華》介紹，里耶秦簡其中一片殘斷里程簡牘記載「鄢到銷百八十四里，銷到江陵二百四十六里，江陵到孱陵百一十里，孱陵到索二百九十五里，索到臨沅六十里，臨沅到遷陵九百一十里」，清楚記述從鄢縣到遷陵各縣邑間的里程數。

秦朝里程簡牘採分段計程方式，為古代各地路程距離提供依據，也反映出秦代完善交通建設與管理狀況。據大陸《中國歷史地理研究》指出，秦朝文書傳遞常被稱「以道次傳」或「以次傳」，是一種由縣道接力傳遞的方式，顯示里程簡牘應該是搭配文書傳送簡冊一起使用。

此外，古人測量土地會運用工具，例如山東武梁祠畫像石中，發現伏羲和女媧手中握有「規」與「矩」，漢代還出現丈量工具「記里鼓車」，用來記錄車輛行經距離，馬車被分為上下兩層，每層各有木製機械人，車每行一里路，下層木人就會擊一次鼓，若車行10里，上層木人就會敲鈴1下，駕車人只要記錄鼓與鈴響的次數就能計算出距離。