泰國一名女子日前在路邊攤販買了3個竹筒飯，打開吃以前，詭異地聞到一股烤肉香，但她不以為意，仍撬開來準備享用，未料下秒竟看到一隻壁虎屍體埋在糯米飯內，讓她傻眼不已，失去了所有食慾，直接連同還沒撬開的竹筒飯一起丟掉。

根據泰媒報導，泰國一名女網友麗莎（Lisa Maneevanh）近日在臉書社團發文，她和朋友前陣子到一處瀑布觀光，並跟路邊的攤販買了3個竹筒飯，打算當作回程路上的零食，麗莎透露，她拿到竹筒飯後，就聞到一股很香的烤肉味，但沒有太過在意，繼續撬開竹筒準備享用，未料下秒突然看見一隻壁虎的屍體被「埋」在糯米飯中。

麗莎剛撬開第一個竹筒飯就發現壁虎，頓時食慾全消，於是把買來的3個竹筒飯都丟掉了，但她受訪時表示，這並不是攤販的問題，「我覺得他們不是故意的，如果老闆知道竹筒飯裡有死壁虎的話，肯定不會繼續賣，所以我可以理解，也不會試圖去要賠償或利益。」

過去也發生不少類似事件，澳洲一名女子到超市購買註明「可直接食用」的菠菜，回家後製作成沙拉準備享用，豈料在拌醬的時候，突然看到一隻死青蛙呈現「大」字形趴在蔬菜上，讓她哭笑不得，忍不住自嘲，「沒有比這個更新鮮的東西了。」