英國一名水電工幫顧客整修浴室地板時，意外挖出20塊骨頭，讓他不禁寒毛直豎，以其結構來看確認並非人骨，而是豬隻的骨頭，隨後他將畫面分享至抖音，累積140萬觀看次數，在網路上引發討論，他也坦言從業20年未曾遇過這種事。

根據《紐約郵報》報導，英國德文郡一名屋主發現200年老宅的浴室出狀況，於是找來水電工貝茨（Jonathan Betts）幫忙處理，貝茨拆除馬桶和地板後，看到底下已大面積腐爛，必須挖出裡面的土壤，未料動工後竟找到20塊骨頭，其中兩塊下顎骨還帶有牙齒。

貝茨拍下畫面分享至抖音，他推測骨頭應該是動物的，「牙齒結構不像人類，但當下我覺得很困惑，又不希望讓這項工作停擺」，於是透過網路並諮詢同行，確認這些骨頭來自豬隻，懷疑是古人用於避邪而埋，之後將其放回地板下。

貝茨事後詢問屋主，得知老宅對面曾是一座養豬場，這間房子可能為屠宰場，他說「我做這一行長達20年，從未見過這樣的事情。」不少網友回應，「幸好是豬的骨頭，要不然真的會嚇死」、「我以前舊家也遇過類似事情，當時嚇到趕緊報警，進一步了解才知道，這棟房子在維多利亞時期曾是停屍間」。