自古以來，「奴才」都被視為貶抑詞，然而清代卻有不少大臣喜歡自稱「奴才」，大陸歷史教授指出，其實「奴才」是滿族旗人才有資格叫的稱呼，而且「奴才」的地位往往比漢族「大臣」還高，如果有漢人自稱「奴才」，還會被皇帝斥責和制止。

大陸中國人民大學清史研究所教授毛立平指出，滿人在入關前，還保有部分奴隸社會型態，貴族們大量購買和畜養奴僕，彼此之間形成主奴關係。清太祖努爾哈赤建立八旗後，將手下所有人都編入旗內，旗人將旗主稱為「主子」，努爾哈赤是八旗的總旗主，也是所有旗人的主子，反之旗人則為他的「奴才」。

雖然從清太宗皇太極開始已經稱帝，順治時入主中原、建都北京，但旗人始終稱皇帝為「主子」、自稱「奴才」；漢族大臣則延續了中原王朝的傳統方式，稱君主為「皇上」、自稱為「臣」。

毛立平表示，在八旗建立和入主中原的過程中，主子依靠奴才四處征戰、擴大地盤，最終贏得天下，因此主子給予奴才極高的信任和經濟上的優待，奴才也對主子絕對忠誠，因此在滿族的眼裡看來，主奴關係遠遠高於君臣關係，自稱「奴才」也成為旗人才有的特權，而滿族「奴才」也通常都比漢族「大臣」更有地位。

清代曾有部分漢族大臣想拉近和皇帝的關係，而在奏摺中自稱「奴才」，不過都受到皇帝的斥責與禁止，說明滿漢之間的界線，並不能輕易逾越。