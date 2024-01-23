大陸考古學家在湖南省常德市挖掘出城頭山遺址，距今有6000多年歷史，發現史前人也懂得「城市規劃」，清楚劃分居住區、祭祀區等，而且每座遺址的規劃方式都不同，主要依環境與文化而改變，就連墓葬位置也會隨地位高低做區分。

根據大陸節目《中國考古大會》報導，城頭山遺址屬於新石器時代，地處澧陽平原中部，考古學家發現遺址有明顯分區規劃，城東出現祭祀的遺跡，附近還有墓葬區，城內中部靠西的位置有製陶作坊區，不遠處則是居住區，外側挖壕築牆建成圓形城池。

大陸中國人民大學歷史學院教授韓建業提到，類似規劃在農業社會幾乎都有，城頭山遺址有自己的特色，像是西遼河流域的興隆窪文化，距今8000年左右，聚落外面有環壕，中間則是成排的房子，另外6000多年前陝西臨潼的姜寨遺址、寶雞的北首嶺遺址、西安的半坡遺址等，都出現房子圍繞廣場的設計，房屋門則是朝向正中間。

首都師範大學歷史學院教授袁廣闊指出，史前人規劃房屋時，受到環境與文化的影響，每個聚落都有自己的特點，例如長江流域出土的屈家嶺文化，房子設計成長方形，而黃河流域的姜寨文化則是圓形房子，鄭州雙槐樹遺址墓葬時還依地位做區分，大墓埋於城內，普通墓葬規劃在環壕外，可見大型聚落的複雜性變化。