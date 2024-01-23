馬來西亞一名屋主買了一間房子，但空閒了10多年從未居住，近日他打算把房子賣掉，於是委託朋友查看屋況，未料一開門就看見一群陌生人，經過溝通與確認，才得知他們是一群移工，並且在未經屋主的同意下，住在這間房子裡很長一段時間。

根據《光明日報》報導，馬來西亞一名網友「Srilabu Kedah」近日在臉書發文，稱朋友有一間買了10多年的房子，最近打算出售，所以委託他過去查看屋況，和朋友交接鑰匙時，他還再三確認是否有將房子出租、現在是否有人居住，但朋友都給予否定的答案。

豈料到達後卻看見屋裡住了一大群移工，讓原PO嚇一大跳，再次打電話向朋友確認情況，朋友聽到也驚訝不已，直言這間房子買了10多年，一直都是空閒狀態，從未租給任何人，朋友自己也沒有住過，「我當時心裡就在想，他們還真大膽，就這樣闖進別人家住，連本地人都不敢做這種事。」

讓原PO頭痛的是，這些移工不會說馬來語和英語，導致雙方溝通困難，後來和其中一名移工的主管交涉，才得知他們已經「入住」很長一段時間，雖然從未交過租金，但也沒有打擾任何人，甚至還反過來懷疑原PO的身分，要求他提供證據，還詢問「你真的是屋主嗎？」讓他十分崩潰，直呼「馬來西亞到底怎麼了？」

原PO透露，這群移工不但沒交租金，也未繳過水電費，所以都從隔壁社區取水，原PO也懷疑這群人的電力來源不正當，事後他轉告朋友，要對方打電話報警，他也協助將此事通報移民局，並在文章最後提醒大家，務必要確認空閒多年的房產，以免發生類似的「鳩佔鵲巢」事件。