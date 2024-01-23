美國喬治亞州一名43歲男子去年底突失蹤，家屬四處尋找未果，如今事隔近1個月，他的室友在租屋處的煙囪旁發現梯子，於是爬上去查看，找到男子屍體，被用毯子包裹，嚇得趕緊報警，離奇死狀引發討論，警方目前正在調查死因。

根據《NBC》報導，43歲安東尼（Anthony Rumplik）去年12月突然失蹤，家屬聯絡不到人，趕緊報警求助，始終未找到消息，直到本月19日晚間才被找到，但已成一具冰冷遺體，被用毯子包裹，塞在他位於梅肯市（Macon）租屋處的煙囪內。

安東尼的室友麥克（Mike Hammett）表示，19日他發現屋子旁靠了一個梯子，讓他感到非常困惑，於是爬上去查看，煙囪裡塞了毯子，包裹住一具屍體，嚇得立即報警，警方抵達現場後，拆除煙囪才順利取出遺體，死者正是安東尼。

安東尼的妹妹馬洛（Marlo Rumplik）提到，她與哥哥最後一次聯絡在去年12月28日，安東尼去年騎摩托車旅行，打算前往佛州生活，未料騎到梅肯時車子拋錨，所以他選擇留在此處租房，更痛批警方當初懷疑安東尼是癮君子，因此沒有積極尋人，而他其實患有雙相情緒障礙症、思覺失調症等疾病。

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