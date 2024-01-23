美國夏威夷近日發生一起誇張事件，一名女街友在路邊生產完，竟用臍帶拖著新生兒在街上行走，附近的民眾看到後都嚇一大跳，急忙打電話報警，醫護人員抵達後，幫忙剪斷臍帶，再將嬰兒送往醫院急救，所幸沒有大礙，而女子隨後也遭拘留並送醫治療，不過因為沒有受到任何指控，所以目前暫時被釋放。

根據《紐約郵報》報導，夏威夷希洛市民眾在本月16日下午5點15分左右，看見一名詭異的女子拖著不明物體在路邊行走，仔細觀察才發現，她竟用臍帶拖著一名新生兒，於是急忙通報給當地警方和救護單位，恐怖的景象嚇壞在場的路人，警方透露，這一幕就發生在餐廳前面，所以很多人都有看到。

醫護人員抵達現場後，先幫嬰兒把臍帶剪斷，未料一擺脫嬰兒，女子立刻拔腿逃離現場，但因為當時嬰兒雖然還有呼吸，卻沒有任何動靜與聲音，所以選擇先緊急將嬰兒送醫，所幸經過緊急治療後已經沒有大礙，等到健康狀況恢復正常後，便被轉移到兒童福利機構照顧。

警方調查後確認，該名逃跑的女子為41歲的女街友盧姆（Ashley Aileen Maile Lum），因為涉嫌遺棄兒童而遭抓捕拘留，並送到醫院接受治療，由於案件仍在調查中，盧姆暫時沒有受到任何指控，因此已經被釋放。誇張的案件讓當地警方都十分震驚，直言「我做警察25年，從未見過這種案例。」