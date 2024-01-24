國外一名女子喝醉後，和男友的朋友發生一夜情，事後她假裝沒事，卻總感到有些心虛，經常懷疑男友是否也像她一樣劈腿，未料偷看男友手機時，發現男友和別人的親密裸照，那名第三者竟是當初和女子發生一夜情的朋友，讓她感到十分錯愕。

根據《太陽報》報導，國外一名23歲女網友匿名投稿，稱她和26歲男友已經交往一年，雖然兩人的感情甜蜜，她卻也被男友的同齡好友深深吸引，某天3人在家中喝酒，男友很快就喝醉了，於是上樓休息，留下她和好友在客廳，兩人在看電影時趁著醉意發生了關係。事後，女子又見過那名好友幾次，對方總是向她調情，但好在男友都在身邊，沒有機會單獨相處，事情似乎慢慢過去。

不過女子透露，她可能出於心虛，總是懷疑男友也劈腿了，所以趁著對方不注意偷偷查看手機，豈料卻發現男友和那名好友的親密裸照，讓女子感到震驚又困惑，「那男的是覺得同時睡到我們2個很開心嗎？還是男友在設計我？」

兩性專家建議，女子最好找時間和男友聊聊，無論那個朋友是不是在玩弄你們，或是這其實只是一個男友設下的陷阱，兩人都必須坦誠相對，並且建議女子和男友暫時先不要和那名朋友見面。

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