大陸貴州省鎮寧縣蒙正村山坡上築有上萬活人墓，當地老一輩村民提到，三國時期先祖曾被蜀國皇帝劉禪流放到陝西，由於路途遙遠，老人與小孩根本吃不消，便在當地修建墳墓並備有食物，提前將人放進墳墓等死，恐怖習俗到大陸解放後消失。

根據大陸節目《經典傳奇》介紹，貴州鎮寧蒙正村山坡出現用石塊搭建的活人墓，數量至少1萬個，墓室內部設有放食物的高台，側邊還有通氣孔，人被埋進去吃完食物後就在裡面等死，貴州大學歷史系教授田玉隆提到，老人快嚥氣時，家屬就會準備一些酒菜，招待親朋好友，隨後修建一座墓，將人埋進去。

蒙正村屬於苗族人山寨，活人墓習俗早在三國就出現，他們的先祖在漢朝時是西南一帶的「夜郎國」，當時國王出兵想攻占漢朝，反被打跑並流放到貴州鎮寧，三國時期他們逐漸強大，首領孟獲再次起兵，聯合周邊少數民族攻打蜀國，被打敗後他承諾永不造反，未料孟獲死後，族人又動起歪心思。

蜀國皇帝劉禪勃然大怒，下令將他們流放到陝西，但貴州至陝西距離遙遠，路途中老人與小孩恐怕難以存活，出現屍骨難存的狀況，不如提前死在家鄉，於是在當地修建墓地，墓裡放有食物並設通氣孔，留下孩童與體弱的老人，將人放進墓中自生自滅。

有些孩童熬到蜀兵撤離，由於墓室內有食物和通氣孔，所以並未喪命，之後爬出活人墓，繼續在當地繁衍後代，日後這項習俗也被保留下來，不過當地村民提到，他們並非很冷血，埋入老人前都會確定是否難以救活，待大陸解放後，這個習俗也跟著消失。