美國芝加哥一名56歲模特兒交往23歲小男友，儘管兩人相差33歲，但年紀並未成為阻礙，她稱從4年前開始只與20幾歲的鮮肉約會，認為自己熱情又有活力，40歲以上男性跟不上她的腳步，而且生活無趣，更稱他們是「脾氣暴躁的老男人」，此番言論引發網友熱議。

根據《每日郵報》報導，56歲艾蓮娜（Elaina St James）對生活充滿熱情，但同齡男性大多缺乏趣味，讓她感到無聊，因此只與20幾歲小鮮肉交往，40歲以上男性不被列入考慮，目前男友僅23歲，她說「4年前開始我的男伴都是小鮮肉，但這次是我交過最年輕的一位」。

艾蓮娜提到，男友擁有帥氣外表，雖然有點孩子氣，但是吸引她的原因之一，此外男友的體力也非常好，「年輕男性的身體狀況佳，但我絕不跟未成年交往，也無法想像與40歲以上男性約會，他們是脾氣暴躁的老男人，而且生活過得很無聊」。

艾蓮娜指出，過去與她交往的同齡男性，不是脾氣不好，就是身體狀況差，甚至有勃起功能障礙，性事更是一成不變。此言論曝光後，有網友認同艾蓮娜的說法，表示很多男性偏愛嫩妹，女性愛小鮮肉也很正常，但也有人表示，這種交往模式不可能是真愛。