美國紐約房價節節高升，租金也是一筆不小的開銷。近日一名男網友透露，他的租屋處對面搬來一名億萬富豪，要求男子出借房子，提供給富豪親戚居住，並且作為補償，支付了3個月的租金，這段經歷還讓男子額外賺到5200美元（約新台幣16.2萬）。

根據《紐約郵報》報導，美國一名男子弗拉維奧（Flavio）和伴侶居住在紐約曼哈頓的租屋處，前陣子一名億萬富豪搬入社區，在弗拉維奧的住處對街建造豪宅，他還曾目擊富豪走在街上，但並未將這件事放在心上，直到近日他收到來自富豪的信。

富豪在信中表示，他們即將入住社區，並且某個周末將有親戚來訪，於是詢問弗拉維奧是否能空出房子，借給他們使用，信的最後還補充寫道，「我們已經聯絡了你的房東，知道你一個月的租金，我們願意並且有能力幫忙支付一個月的房租。」

弗拉維奧說，他上網搜尋了富豪的總資產，發現一個月租金對富豪來說只是微不足道的小錢，於是決定提出更多要求，索取3個月的租金，以補償他和伴侶必須暫時搬出住家的不便，最終富豪點頭答應，但要求弗拉維奧必須簽訂保密協議，不能透露富豪的身分，也不得公開合約內容。

儘管如此，弗拉維奧仍忍不住將這段經歷分享到TikTok，吸引超過48萬觀看次數，不少網友警告他盡快將影片刪除，否則最後不但可能錢拿不到，還會被告上法院，但弗拉維奧不以為意，稱已經收到3個月租金，甚至這段影片還讓他額外賺到5200美元。