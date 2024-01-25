大陸一對小情侶近日在高鐵站內親熱，因為太過忘我而錯過了班次，沒想到女子卻突然暴怒，砲轟檢票員不盡責，甚至怒嗆「不想幹就滾蛋！」站務人員則高聲反擊「憑什麼要等妳？」影片曝光後引爆網友熱議。

綜合陸媒報導，安徽蕪湖高鐵站18日發生一起讓人哭笑不得的事件，一對年輕情侶候車時，在座位上卿卿我我，當他們意識到錯過檢票時，列車即將發車，而檢票員基於安全考量，堅決不放行。

沒想到女子卻惱羞成怒，與檢票員發生爭執，責怪對方不盡責。不過檢票員也沒站著挨罵，反擊說「你們談戀愛在位子上不走，那為什麼要等妳？憑什麼等妳？不發車嗎？就不等妳，看妳怎麼講！」女子情緒激動砲轟，「關你什麼事？你會不會講話啊？不想幹就滾蛋！」

影片曝光後隨即掀起網友熱議，紛紛留言直呼「不想上車就滾蛋」、「別丟人現眼了，親熱也分地方分時候，荷爾蒙分泌太多，自己的責任，還好意思說別人」、「這下有的是時間親熱了」。