美國一名女子和丈夫在一起14年，育有一名1歲兒子，然而照顧孩子讓夫妻倆精疲力盡，還失去了甜蜜的二人世界，於是公開徵求「小三」，希望對方能加入他們的家庭，成為兒子的第二個媽媽。

My husband and I are polyamorous - I want another woman to join our relationship and be my son's second mom https://t.co/MBqhpNTjUY pic.twitter.com/umVOWftvDE — Daily Mail Online (@MailOnline) January 24, 2024

根據《每日郵報》報導，美國佛州女子潔西卡（Jessica DeMarco）和丈夫史蒂芬（Stephen）已經在一起14年，育有一名1歲的兒子盧卡（Luca），但同時兼顧育兒和約會並不是件容易的事，加上兩人在婚前就喜歡「三人行」，因此正在尋找合適的對象，來當這段婚姻中的「小三」，希望對方也能幫忙一起照顧孩子。

潔西卡透露，自從生了孩子和搬家以後，約會就變得很困難，「有寶寶的約會肯定和之前很不一樣，但是史蒂芬和我做得很好，我們更加互相依賴，且想法是一致的。」潔西卡坦言，她和史蒂芬最初就想找「小三」建立家庭，希望孩子能有第二個媽媽，「我們希望『三人行』婚姻也能像一夫一妻的婚姻一樣，這樣我就能魚與熊掌兼得。」

關於生孩子方面，這對夫妻表示，他們很開心能擁有一名兒子，但如果未來的女朋友也想要一個孩子，他們很樂意配合，「我們可能會等盧卡5歲時再安排，到時候我們就會穩定下來。」然而潔西卡和史蒂芬的感情觀並不能被大部分人接受，「網路上有很多人說，一旦生了孩子，就不會希望老公身邊還有其他女朋友。」但潔西卡對這些批評不以為意，反而很喜歡看網友的留言。