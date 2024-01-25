法國一名男子日前到美國旅遊，並前往阿肯色州的鑽石坑州立公園尋寶，未料經過一天的不懈努力，竟真的挖出一顆重達7.46克拉的鑽石，也是有史以來第8大的鑽石，讓男子興奮不已，他透露未來打算將這顆鑽石切割成兩半，一半送給未婚妻，一半送給女兒。

A French man who was visiting the Crater of Diamonds State Park in Arkansas unearthed a 7.46-carat diamond on Jan. 11. https://t.co/O04DtViFaV — WRTV Indianapolis (@wrtv) January 25, 2024

綜合外媒報導，法國巴黎一名男子納瓦斯（Julien Navas）近日到美國阿肯色州旅遊，並在1月11日前往鑽石坑州立公園（Crater of Diamonds State Park）遊玩，他租借了挖鑽石的工具，並在公園內挖掘了4個小時，都沒有任何收穫，稍作休息後，納瓦斯決定變換策略，尋找地面上突起的東西，經過3小時後發現一顆疑似「棕色石英」的石頭，於是拿給公園管理人員檢查，確認他挖到的是一顆重7.46克拉的鑽石。

納瓦斯受訪表示，「我太高興了，當下只想趕快告訴未婚妻這個好消息。」雖然目前不清楚這顆鑽石的市場價值，但他決定以未婚妻的名字替這顆鑽石命名，稱為「卡琳鑽石（Carine Diamond）」，並且打算之後將鑽石分成兩半，一半送給未婚妻，一半送給女兒。

鑽石坑州立公園指出，自1972年開放以來，已經發現超過7.5萬顆鑽石，但納瓦斯發現的是有史以來第8大，也是自2020年以後發現過最大的鑽石，同時這還是首次由外國人挖到鑽石，驚人的發現讓納瓦斯興奮不已，直呼「這裡是一個神奇的地方，可以實現找到鑽石的夢想！這真是一場偉大的冒險。」