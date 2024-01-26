澳洲達爾文一名51歲男子去年9月參加派對，吃了壯陽藥並與人發生關係，事後一直呈現硬梆梆狀態，男子趕緊開車回家，途中感覺肚子餓，便到速食店得來速購餐，生殖器卻不小心露了出來，16歲女店員見狀嚇哭，男子因此吃上官司，近日獲判無罪。

根據《每日郵報》報導，51歲理察森（David Bruce Richardson）去年9月與朋友參加派對，服用壯陽藥與會場上女性發生關係，事後勃起情況並未消除，硬到讓他非常不適也無法觸碰，於是用毛巾覆蓋，趕緊離開派對開車回家，途中行經速食店，決定到得來速買點食物吃。

理察森起初以為坐在車內，店員不會發現異狀，未料硬梆梆生殖器卻露了出來，16歲店員瞬間被嚇哭，理察森因此挨告，他表示「當時生殖器硬到快爆炸，我並沒有想露鳥，但壯陽藥的威力太強，我很驚訝這種東西居然合法，我當時只是想買食物回家吃」。

當地法院認定理察森的露鳥行為不具性意圖，只判須繳9個月良好行為保證金。雖然理察森獲判無罪，但此事讓他產生心理陰影，在家休息好幾天不敢出門，他說「經過這件事，讓我感到很難過與焦慮，一直在我腦海揮之不去，每次必須與警方重溫此事，不僅如此，我還登上當地報紙的頭版，真的非常尷尬」。