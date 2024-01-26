大陸3名未成年人日前在浙江偷茅台酒，將贓物藏到山東菏澤一條小河中，東窗事發後，員警到場進行打撈，成功找到7、8箱茅台酒，市價人民幣20萬（約新台幣85萬），此事曝光後在網路上引發討論，不少人關心酒是否還能喝。

根據《澎湃新聞》報導，3名未成年人在浙江偷茅台酒，數量多達7、8箱，約40瓶左右，市價人民幣20萬（約新台幣85萬），隨後將酒沉入山東菏澤牡丹區姚胡同村一條小河，員警接獲報案到場了解，順利逮到兇手，並前往河邊打撈贓物。

救援隊李姓負責人提到，由於河水較深，且水面已結冰，一開始需派人破冰再下水打撈，擔心扔磚塊會敲破酒瓶，所以使用棍子慢慢撬開冰面，水深約2公尺，直接打撈根本撈不到，之後動用抽水泵抽7、8個小時，才終於把酒全撈出來。

李姓負責人說，打撈上來的酒包裝幾乎無損，應該都還能喝，目前先帶回警局處理，「過程中警方與嫌疑人家屬都在場協物，贓物撈出來越多，受害人損失就越少」。此事曝光後，不少網友表示「酒香不怕河水深」、「等300年後再挖出來，可能就變特級文物了」、「我的天啊！幾瓶酒就這麼貴」。