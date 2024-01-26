非洲國家盃（Africa Cup of Nations）在本月13日登場，於西非國家象牙海岸進行小組賽，豈料賽場外安檢動作引爭議，保全直接掐女球迷胸部做搜身檢查，球迷們看似習以為常，並未做出反抗舉動，影片在網路上引發討論。

根據《每日郵報》報導，前BBC記者歐巴尤瓦納（Osasu Obayiuwana）在社群平台X（原推特）分享影片，只見女球迷準備進入球場，主動抬起雙臂讓保全搜身，保全直接捧起球迷的雙峰，之後還掐了幾下，摸遍全身才肯放人進場。

過程中女球迷並未露出不悅表情，似乎對搜身行動習以為常，讓歐巴尤瓦納痛批「象牙海岸官方真的認為這樣可以？」影片曝光後，由於保全一度被誤認男性引熱議，不過有人解釋，負責搜身的保全是女性，身後還有男保全則是檢查男球迷。

不少網友回應，「雖然是女保全，但這種方式讓人有些反感」、「無論在哪裡，這種侵犯身體隱私的搜身，應該都讓人無法接受吧」、「現在是21世紀，不是已經有掃描器了嗎？應該用儀器取代極端的搜身」，不過也有人認為，女保全的行為並未不妥，指用觸覺才能準確找到潛在的危險物，搜身方式取決於會場的維安等級。