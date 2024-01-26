泰國芭達雅街頭近日出現一頭獅子，男駕駛開敞篷車載牠兜風，相關畫面在網路上引發討論，警方隨即介入調查，雖然泰國法律規定，申請許可證即可飼養獅子，但飼主並未完成相關手續，恐面臨監禁或罰款。

Unbelievable scenes in Pattaya, Thailand! Sawangjit Kosoongnern faces legal trouble after her pet lion's joyride in a Bentley. Ownership complications highlight the need for responsible animal handling. Let's prioritize the well-being of these majestic creatures. #WildlifeLaw… pic.twitter.com/Nh8Ygc2WRY — The North-Eastern Chronicle (@tnec_IN) January 26, 2024

根據《BBC》報導，泰國一名女飼主孔松能（Sawangjit Kosoongnern）向佛統府一名男子購買合法飼養的幼獅，日前準備帶獅子轉移到芭達雅，但申請並未獲准，孔松能竟委託男性朋友開敞篷車協助運送，獅子坐車的畫面被路人拍下，很快就吸引警方關注。

泰國法律規定，擁有許可證便可飼養獅子，但孔松能並未完成轉移和所有權轉讓手續，運送獅子的設備也未經相關單位檢查，雖然獅子有套鎖鏈，但一不小心仍可能造成危險，此行為已經觸法，可判處1年監禁和最高10萬泰銖（約新台幣8.7萬）罰款。

此外，警方試圖起訴負責開車載運的斯里蘭卡男子，他將獅子養在租來的泳池別墅內，無奈他已離境，所以無法起訴，面臨運送受管制的野生動物到公共場所，可判處最高6個月監禁和5萬泰銖（約新台幣4.4萬）罰款。