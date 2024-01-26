漆器是一種塗有生漆作為保護膜的器物，生漆則是從漆樹皮層採集的汁液，在古代已有8千年歷史，早在新石器時代就出現，有趣的是，漆器顏色以紅、黑居多，也引發後世好奇，畢業於大陸北京大學中文系的博主楊學濤提到，主要受自然因素與顏色崇拜影響。

楊學濤指出，新石器時代的井頭山文化就已發現漆，在河姆渡遺址出土朱漆木碗，當時以實用性工具為主，直到商周時期，漆器成為王權象徵，還出現黑紅兩色並存的修飾方式，顯示漆器已有裝飾功能，戰國時期，漆器更輕薄且使用便捷，還有保溫與耐腐的效果，再者勞動力增加，使手工藝業得以發展，漆器漸漸取代青銅器的地位。

有趣的是，各朝代的漆器以紅黑兩色居多，特別是戰國與漢朝，第一是受自然因素影響，漆採割時呈現乳白色，與空氣接觸後變黑褐色，早期人類使用漆，就是採用自然氧化的黑色，之後才在生漆裡加入其他顏料，而且古時候顏料來自兩種礦物，分別是朱砂及赤鐵礦，都呈現紅色，分布廣泛，使用率自然高。

第二原因是「顏色崇拜」，早期人類沉迷於祭祀，殺掉動物或奴隸後，將血液塗抹於器物上，給人精神上的敬畏，黑色漆器盛滿血液，呈現外黑內赤的效果，看起來有神奇力量，進入封建社會後，人類延續對黑與紅的崇尚，例如儒、法兩家都認為紅、黑是正統色，劉邦還曾規定唯有劉姓諸王宅邸才可使用朱紅漆門，以此彰顯姓氏的尊貴，而道家則是崇尚黑白，此思想影響藝術發展，使紅與黑成為審美重要表現。