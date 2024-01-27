越南7名顧客近日至吃到飽餐廳用餐，期間拿了許多螃蟹、蝦子等，未料享用完畢準備離開時，服務生發現桌上沒有蝦殼或蟹殼，驚覺不對勁向上通報，調閱監視器才發現他們偷打包，檢查包包時找到重達10公斤的海鮮，讓店家非常傻眼。

根據外媒報導，越南有7名顧客日前到河內一間吃到飽餐廳「Buffet Chef Dzung」用餐，服務生發現他們不斷前往櫃檯，拿取螃蟹及蝦子等海鮮，但協助清理時卻沒看到任何蝦殼或蟹殼，直到一行人吃飽準備離開，店家調閱監視器，發現他們竟偷打包海鮮。

店家起初表示要檢查包包，顧客稱只放了衣服，直到看監視畫面才妥協，包包內藏了許多螃蟹、蝦子、生魚片等食材，秤重發現總計10公斤，店家要求顧客支付100萬越南盾（約新台幣1307元），補足剩餘的食材費用，但對方始終不願意配合，員警獲報後到場處理。

店家經理提到，他們經營餐廳已10幾年，曾遇過顧客吃不完怕浪費，於是偷帶食物回家的狀況，但第一次遇到打包重達10公斤，讓他直呼非常離譜。事後警察介入處理，這群人被判竊盜罪，罰款增加至600萬越南盾（約新台幣7845元）。