說到古代的交通工具，大部分人都會想到馬車，然而在東晉到六朝時期，貴族們外出時不搭乘馬車，而是搭乘「牛車」，主要原因包含當時牛多馬少，且搭乘牛車不需遵守過多禮節，以及貴族養尊處優，比起速度更快的馬車，更喜歡悠哉慢活的牛車。

根據《央視新聞》報導，大陸南京市博物總館收藏東晉時期的陶牛車及俑群，車廂為平頂，前後有簷可以防雨；車廂前後敞開，裡面放有「憑几」供乘客倚靠；牛車四周的侍從有的牽牛、有的攏手站立，隊伍浩浩蕩蕩、十分氣派。報導指出，與漢代車馬出行的傳統不同，在東晉時期，乘坐牛車才能凸顯名士身分，甚至在整個六朝時期，乘坐牛車成為世家大族的時尚。

而當時貴族如此偏愛牛車的原因主要有3點，第一是「不需要遵守太多講究」，漢代乘坐馬車，禮儀繁複，乘客必須時刻保持君子風度，對於東晉時期偏好優哉的世族階層來說，難免會感到拘束，而且牛車車廂寬敞高大，坐在裡面舒服愜意，自然得到更多喜愛。

第二個原因是「牛多馬少」，漢代以後，因為馬在戰爭中被大量消耗，馬匹越來越少，而牛一直用於耕地、運輸，數量沒有明顯減少，因此逐漸被貴族階級使用，甚至形成了一種慣例。

第三則是「貴族社會的產物」，從3世紀的魏晉到8世紀的唐代中葉，是歷史上「貴族制社會」的時期，貴族們養尊處優、體力較差，認為漢代的生活節奏太快，相較於馬車而言，牛車更適合悠哉地享受生活，還會在車內放置香氛、打造舒適的乘坐環境。