泰國一處牧場的母牛近日生下一隻畸形「人面牛」，不同於一般小牛，這隻牛的頭部異常腫大，且看不清楚五官，全身泛著淡淡粉紅色，四肢則擁有正常的牛蹄，只是其中一個前肢較短；當地居民看到「人面牛」的照片後感到十分恐慌，甚至懷疑牠是人類和母牛交歡後的產物，正在尋找「凶手」。

Mutant calf with 'human head' is born sparking bestiality fears in small village https://t.co/9MBmFxE5ER — E! News Blog 🇰🇪 (@ENewsBlogKenya) January 29, 2024

綜合外媒報導，泰國一間牧場的母牛近日生下一隻小牛，然而牠的外型非常奇特，頭部又圓又大，看不清楚五官，其中一隻前肢較短，全身泛著粉紅色，讓牧場主人又好奇又害怕，拍下照片PO上網詢問，「這是人還是牛？」

儘管小牛出生不久後，就因先天性缺陷而過世，但牠詭異的外貌仍引發當地居民恐慌，還有「人獸交」的謠言傳出，「這看起來像是半人半牛」、「我好奇問一下，有人會和母牛交歡嗎？」部分居民認定小牛是某人和母牛誕下的產物，甚至開始尋找「凶手」。

不過很快就有科學家出面駁斥謠言，並解釋人類和牛的DNA差太多，先不管是否有基因突變，首先人類和牛就不可能孕育後代，認為這隻小牛只是母牛妊娠異常造成的畸形胎，但就算已經有科學家的專業說法，不少居民仍堅信謠言，讓其他人忍不住大嘆，「這就是為什麼教育很重要。」