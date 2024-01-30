大陸考古學家在陝西西安發現漢唐水利工程「昆明池」遺址，進行逾10年的探勘，得知漢武帝建昆明池是為了訓練水軍，也成為漢長安城的重要水源，到了隋唐繼續被使用，擴建達15.4平方公里，見證漢唐時期水利工程的宏偉面貌，此外池底還發現一條開鑿於西周時期的溝渠。

根據《西部網》報導，漢武帝為了訓練水軍，公元前120年在長安城西南開鑿運河「昆明池」，成為漢長安城的重要水源，也是皇家園林「上林苑」的景觀，與用於解決長安糧食問題的「漕渠」相連，形成龐大水網，隋唐時期繼續被維護和使用。

考古學家從2012年開始勘探昆明池遺址，得知漕渠、昆明池內的水均來自南側石匣口村一帶，確定開鑿於漢朝，一直沿用到唐代，直至宋朝才廢棄淤塞，昆明池面積早期約14.2平方公里，唐代中後期擴建，達到約15.4平方公里，池水深度不超過3.3公尺。

此外，考古學家勘探昆明池時，還在池底發現一條開鑿於西周時期的溝渠，長約4200公尺，位於西周政治中心鎬京遺址的東南側，因漢武帝開鑿昆明池後而淹沒於池底，根據文獻記載，溝渠開鑿時間應是營建鎬京後，是周朝人「南水北調」解決鎬京用水的重要工程。