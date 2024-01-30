大陸考古學家在河南洛陽發現由3座魏晉時期墓葬組成的家族墓地，從墓葬的建築規格以及出土的文物，包含象牙編漆器、耳璫等物品，可以看出墓主並不是普通的大戶人家，其中一座墓葬的規格等級甚至僅次於帝陵，這也是洛陽首次發現魏晉時期高等級的家族墓地。

根據《央視新聞》報導，洛陽市考古研究院副研究員劉斌表示，洛陽發現的魏晉時期墓葬不算少，但高等級的家族墓是首次發現。這3座墓葬被分別命名為M1、M2、M3，其中M1由墓道、磚封門、甬道、石門、方形主室、東側室組成，墓道兩側各有12個柱坑，墓道內則有7級台階，主室後側還有一具漆棺罩，從台階和柱坑的數量可得知，M1是西晉時期僅次於帝陵級別的墓葬。

考古人員在3座墓葬中清理出包含陶器、青瓷器、銅器、玉器、金器、錢幣等200多個器物，有些物品也是考古人員第一次見到，比如M1出土的象牙編漆器，劉斌指出，象牙、漆器都是身分地位的象徵，也進一步說明了墓主並不是普通的大戶人家；還有一對鳳鳥紋骨耳璫（ㄉㄤ），類似於現代的耳環，早在原始社會就是女子的飾品，到了漢代更成為時尚流行。

除此之外，還有銅包金牌飾、金「五朱」等裝飾品，以及玉帶鉤、玉劍璏（ㄓˋ）等玉器，不過根據玉帶鉤、玉劍璏的樣式，考古人員推斷，它們並非當時的物品，而是來自戰國時期，有可能是墓主的傳家寶。

考古人員還在墓葬中挖出2塊殘碑，雖然是在填土中發現，但上方有明顯的風化痕跡，推測原本應該是立在地上的。從碑上殘存的文字來看，雖然沒有墓主的姓名、生卒，但記錄了重要的歷史事件、門生故吏、籍貫郡望等資料，為推斷這塊家族墓的歸屬提供了重要訊息。