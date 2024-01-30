西漢「漢廢帝」劉賀繼位僅27天，因權力爭奪而遭廢除，之後封為海昏侯，他的家族墓2011年在江西南昌新建區大塘坪鄉被發現，距今有2000多年歷史，出土大量精美陪葬品，例如具環保功能的「青銅雁魚燈」，此外還發現帶有輪子的虎形青銅器，被專家認為是古代玩具車。

根據大陸節目《探索．發現》介紹，海昏侯劉賀的墓出土時竟與另一個墓相連，經過了解得知，該墓主人為劉賀長子劉充國，埋有老虎、角羊及野豬等造型的青銅器，差不多都是巴掌大小，其中的老虎青銅器最受關注，呈現匍匐、弓背的姿態。

大陸首都師範大學碩士研究生李東紅提到，虎形青銅器鑄有鬍鬚，一根根的很明顯，做工相當細緻，而且採用鎏金工藝，眼睛部位鑲有瑪瑙，但左眼已掉落只剩凹洞，頸部有一個能穿繩子的圈，4個虎爪底下還有金屬輪，後爪輪子保存較好，但因鏽蝕的關係無法轉動。

專家認為，劉充國墓中的老虎、角羊及野豬造型青銅器，其實是一組玩具，逝世時他還只是孩童，老虎青銅器頸部的孔洞能繫繩，拉動繩子就可拖著玩具到處跑，就像現代的玩具車，由於西漢人事死如事生，所以會將生前的心愛之物帶進地府。