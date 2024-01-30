美國佛州一名身障人士坐輪椅出門，竟被2隻比特犬圍攻，慘遭拖到地上狂咬，路人發現後試圖阻止，但都沒有任何效果，身障人士被撕咬下大塊肉，驚悚畫面在網路上瘋傳，目前2隻比特犬已被送往動物保護處，評估是否進行安樂死。

根據《每日郵報》報導，佛州邁阿密戴德郡（Miami-Dade）一名飼主養了2隻比特犬，分別叫Jumpety和Boo-boo，近日飼主入獄無法照顧牠們，鄰居就代為餵養，豈料牠們竟跳出院子的柵欄跑到街上，攻擊人行道上一名坐輪椅的身障人士。

目擊者表示，當時現場聚集20至30人試圖幫忙，還有人朝狗狗扔東西，但2隻比特犬始終不離開，身障人士倒在地上動彈不得，甚至被咬下一大塊肉，警察到場協助，身障人士才獲救並被送往醫院治療，手部受重傷正在治療，而狗狗們被送往動物保護處。

鄰居表示，印象中Boo-boo個性乖巧，飼主餵完食物後，牠都會乖乖地回狗窩休息，不過另一隻Jumpety則較有攻擊性，認為牠們可能是因飢餓才會攻擊人。目前警方正在評估，2隻比特犬是否構成公共安全問題，若屬實將進行人道安樂死。