大陸陝西西安的阿房宮遺址出土了一個「勾連雲紋高足玉杯」，上方雕刻的紋飾精緻華麗，還具有「吉祥如意」的寓意，學界雖然對玉杯的用途沒有定論，但大部分學者認為，玉杯不是用來裝酒，而是用來裝露水的，因為古人相信，喝下露水可以長生不老、延年益壽。

綜合陸媒報導，「勾連雲紋高足玉杯」出土於秦代阿房宮，目前珍藏在陝西省西安博物院，由杯身和底座構成，杯身部分有4層淺浮雕紋飾，由上而下分別為柿蒂葉子與連雲紋、谷丁勾雲紋、幾何形勾雲紋、變形雲頭紋，每層紋飾之間都有弦紋分隔；底座上方則刻有5個長方形，裡面有交叉的S形簡化鳳紋，如果將這些紋飾的寓意總結為一個詞，就會是「吉祥如意」。

關於玉杯的用途，學界一直沒有定論，在很多資料與展覽中，都將這個玉杯介紹為「秦始皇用過的酒杯」，不過有學者從秦國實施的政治經濟政策角度，否定了玉杯是酒杯的說法，因為秦國從商鞅變法開始，對酒採取重稅政策，把酒的價格提高10倍以限制消費，因此這個玉杯是酒杯的可能性不大。

根據文獻記載，古代把早晚因為溫差凝結在盤中的露水，當成長生不老的神仙水，並稱作「甘露」；也有專家研究發現，甘露在古人的心中是一種吉祥象徵，被當成延年益壽的「聖藥」，還稱甘露為「天酒」、「神漿」，認為天降的露水和玉石碎屑一起服用，可以止住陰氣，永生陽氣，長生不老，因此玉杯用來盛露水的可能性較大。