澳洲新南威爾斯州一名男屋主日前睡醒後，準備到浴室洗澡，卻看到天花板出現一條蟒蛇，穿過風扇探下頭，屋主嚇得趕緊聯繫相關單位，捕蛇專家表示，蟒蛇闖入屋內很常見，牠們可能是為了避難、避暑，若是進入脫皮期，也會找隱密的地方躲藏。

根據《雅虎澳洲》報導，新南威爾斯州拜倫灣一名屋主先前起床後，準備到浴室洗澡，發現天花板的風扇竄出一條蟒蛇，而且體型並不小，緩緩地朝蓮蓬頭的位置移動，屋主嚇得將畫面拍下來，隨後聯繫捕蛇公司來幫忙，才結束這一場驚魂。

捕蛇專家凱德（Sean Cade）提到，照片中的蛇應該是沿海地毯蟒（coastal carpet python），屬澳洲最常見的蟒蛇之一，雖然沒有毒性，但擁有約150顆牙，他從業長達25年，經常看見蛇類從屋頂鑽進房屋內，但對於住戶來說，這都是非常可怕的事情。

凱德進一步表示，蛇類出沒於屋頂有很多原因，例如避難或是避暑，若是進入脫皮期，蛇的皮膚會變得非常脆弱，視力也會變差，成為掠食者攻擊目標，牠們就會尋找隱密處躲藏，住家屋頂是最好的選擇，還有一種可能則是準備下蛋的時候。