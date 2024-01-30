國外一名女網友近日在論壇Reddit提到，她與未婚夫準備結婚，兩人決定簽訂婚前協議，未料對方卻規定每周上床次數，若是沒有好好履行，離婚時她必須淨身出戶，讓女網友看了相當傻眼，於是PO文尋求網友意見，在網路上引發討論。

根據《每日郵報》報導，一名34歲女網友與同齡未婚夫準備結婚，雙方決定簽下婚前協議書，看到內容後她大為震驚，除了寫有經濟規劃外，未婚夫還規定婚後每周上床次數，否則未來若是離婚，她在婚姻中得不到任何好處，讓她無奈地在論壇Reddit吐苦水。

原PO提到，未婚夫曾經結過1次婚，但前妻無法滿足他的性需求，兩人關係越變越差，最終選擇離婚，未婚夫不希望這段婚姻同樣沒性生活，才會在婚前協議中規定每周性行為次數，卻讓她感到不適，「我像是性奴隸，而不是一個丈夫深愛的妻子」。

許多網友得知後，都為原PO打抱不平，表示「難怪前妻想跟他離婚，這種人眼中只有自己，不會替人著想」、「如果你身體不舒服，對方有生理需求，你是不是必須履行，這根本是不公平的協議」、「如果性事不滿足就離婚，這種男人別嫁了吧」。

原PO事後提到，她已同意協議中平分婚姻財產，並相互保留自己的婚前財產，但未婚夫依舊不滿足，她無法接受協議規定每周上床次數，因此向對方坦白，未料卻被未婚夫指責「沒有良心」，讓她看了非常傻眼。