澳洲一名女子日前參加德國真人秀，為了能夠在選秀中脫穎而出，她竟表演用私密處吹笛子，當時她穿性感內褲，開腿將笛子放進下體，隨後倒立在兩張椅子上，用私密處吹奏出音樂，奇葩表演讓現場評審與觀眾驚叫連連，影片也在網路上流傳。

根據《The SportsGrail》報導，麥基夫（Beatrice McKeefe）是一名外科助理，同時對體操、馬戲團藝術表演感興趣，日前參加德國電視頻道MEIN RTL的真人秀，當時她身穿蕾絲性感內褲，雙腿跨在兩張椅子上，笛子則放入私密處，眾人看了當場傻眼。

麥基夫並未感到害羞，隨後呈現倒立，將氣體輸入笛子內，吹奏出音樂，為了能演奏出不同音調，她還用手指按住笛子的孔洞，現場觀眾與評審都目瞪口呆，甚至有些人覺得害羞，遮住眼睛不敢看，影片被分享至社群平台X（原推特），許多人都覺得不可思議。

雖然麥基夫表演很特殊，順利吸引觀眾目光，但也遭到批評聲浪，因為該場真人秀沒有年齡限制，到場觀眾還包含幼童與未成年人等，非常不適合表演用私密處吹奏笛子。不過早在去（2023）年9月，麥基夫也曾在克羅埃西亞的選秀節目上表演這項技能。