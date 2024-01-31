古代君主為了擴張勢力或維持和鄰國的友好關係，會選擇政治聯姻，將公主遠嫁異地，或是迎娶他國公主。北齊追尊的神武帝高歡為了兒子向鄰國柔然求親，豈料對方要求他「親自上陣」迎娶公主，甚至強迫他與公主行房，讓原本應該位高權重的高歡，像妻妾一樣「被迫侍寢」。

根據史料記載，西元535年，北魏分裂為東魏和西魏，分別由丞相高歡和軍閥宇文泰掌權，當時西魏想聯合北邊強盛的柔然國（又稱蠕蠕國）攻打東魏，為了維繫和柔然的關係，高歡在西元545年派遣使者前往柔然，為兒子高澄求親，柔然王雖然同意和東魏聯姻，卻拒絕把女兒蠕蠕公主嫁給高澄，而是要求高歡迎娶。

不過當時高歡年紀已大，對柔然王的提議感到猶豫，但丞相尉景、王妃婁昭君，和兒子高澄都認為「凡事應以國家的利益為優先」，經過一番勸說，高歡才同意這樁婚事。

不久後，高歡派迎親隊伍到柔然國迎娶公主，然而臨行時，柔然王對隨行送親的弟弟禿突佳交代，「待見外孫，然後返國。」也就是等看見公主生下孩子後，禿突佳才能回去柔然，但高歡畢竟年事已高，對行房力不從心，加上當時還生了重病，所以遲遲未與公主同房。

禿突佳看高歡一直不去找公主非常憤怒，對高歡的態度也很差，高歡見禿突佳的臉色不好，連忙命人把自己抬去公主房間「侍寢」。然而雙方成婚將近2年，公主不但沒懷孕，高歡還因病而亡，之後高澄遵循柔然習俗，迎娶「繼母」蠕蠕公主，2人很快生下一名女兒，但半年之後，年僅19歲的公主就在并州王宮中去世。