大陸考古學家在西安長安曹家堡村發現2823座古代遺跡，並於2022年進行考古勘探，目前挖掘出1088座墓葬，年代為春秋至漢唐，集中於東周、秦漢時期，出土10多座車馬殉葬坑、陶器、銅器、鐵器等文物，甚至在一座戰國墓葬中發現裝有美酒的銅壺。

根據《央視新聞》報導，西安長安曹家堡村發現2823座古代遺跡，目前挖掘出1088座墓葬，年代跨度從春秋至漢唐，以東周、秦漢時期為主，還發現10多座車馬殉葬坑、馬坑1座、車馬坑1座，出土陶器、銅器、鐵器等文物4000餘件。

西安長安曹家堡村出土文物豐富，有助於了解該地區古人生活，其中一座戰國墓葬發現「鏤空蟠螭（音同盤純）紋銅鏡」，款式極為罕見，還有一個裝有液體的銅壺，經檢驗發現裡面可能含醇類物質，墓中還出土穀物，為古時西安地區農業生產提供材料。

另外，考古人員在一座唐代墓葬出土一個銅盒，內含一卷紙質經文及銅像，紙質經文保存完整，經文內容可能是《佛說摩利天救護身命經》，銅像則是摩利支天像。摩利支天主要由密宗所傳，經文的發現也證實唐代玄宗時期後，密宗已在西安地區廣為流傳。