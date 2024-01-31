大陸江西一名62歲大媽日前上法院求助，表示當年離婚時因為太傷心，忘記將房子過戶，時間長達23年，加上和前夫早已斷絕往來，遇到諸多困難，好在經過法官積極奔走，終於順利辦好了不動產權證。

綜合陸媒報導，江西省鷹潭市一名62歲吳姓大媽早在23年前離婚，由於太過傷心，導致大腦一片空白，忘記了這套房產的存在，如今打算將房子過戶到自己的名下，卻發現房產證上是她和前夫的名字，但兩人早已斷絕往來，大媽聯繫不到前夫協助過戶，更麻煩的是，離婚判決書上的房號和實際房產地址不一樣，讓她不知道該如何是好，只好上法院尋求協助。

大媽表示，當年離婚失去了丈夫及女兒，因為「太傷心腦子一片空白，不願拿起那個判決書」，才將房子一忘就是23年，且當時是口頭告知法官，沒有出示房產證，才導致登記不一致。最終在法官的奔走之下，房子的地址得以確認，並順利辦理了不動產權證。

消息一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言直呼「是有多傷心？傷心到連房子都能忘」、「這是要多帥的老頭才能讓阿姨迷得這麼深啊」、「離婚也不是什麼天塌的事，是不是房子太多了」。