《許遜降龍》（左圖）中，胤禛在懸崖之上，穿著道袍，揮著拂塵，姿勢很滑稽；而旁邊的波濤之中，盤著一條張牙舞爪的龍；《東方朔偷桃》（右圖）中，雍正扮演的東方朔就像是個變戲法的藝人。（圖／時報出版提供）

說到雍正的愛好，最有名的還是做為「cosplay鼻祖」的特殊身分。

之所以說雍正變裝這件事，主要是因為雍正留下來一整套造型各異的畫像——《胤禛行樂圖冊》（十三頁）。這套畫冊中，雍正的確是穿著五花八門的衣服、頂著千奇百怪的髮型，模仿了不少人。

例如《許遜降龍》中，胤禛在懸崖之上，穿著道袍，揮著拂塵，姿勢很滑稽；而旁邊的波濤之中，盤著一條張牙舞爪的龍。許遜是東晉時期的道士，開宗立派，成為道教的經典人物。今天，桃園大園區有一座仁壽宮，供奉的就是許遜的香火，當地人把許遜稱為「感天大帝」。

接下來雍正還模仿的幾個人。《東方朔偷桃》中，雍正扮演的東方朔就像是個變戲法的藝人；《李白行吟》中，雍正站在河邊，似乎正感慨「君不見黃河之水天上來」；《阮籍撫琴》中，雍正身著長衫端坐於竹林中，專心撫琴。

除了模仿古人之外，還有不少對不同風格著裝的模仿。《岩穴喇嘛》中，雍正模仿藏傳佛教徒，反映他尚佛的一面；《與兔共憩》中，雍正則模仿蒙古貴族。最有意思的是，雍正除了模仿各民族人士之外，還模仿西洋人。《洋裝刺虎》中，他頂著一頭假髮，穿著十七世紀的法國宮廷風的背心和外套，拿著一把三叉戟刺向老虎。但這幅畫中，雍正對他穿的這身洋裝還是有些小改動，他把裡面穿的西服背心織上中國傳統的鎖子甲紋路；然後又把法國式大袖口改成滿洲式小袖口。

雍正以罕見的歐洲貴族裝扮，在懸崖邊舉叉刺虎。（圖／胤禛行樂圖冊‧刺虎頁 北京故宮 ）

雍正這些畫在今天來看是有些「魔性」。很多人第一次看到這些畫時，還以為是網路上的惡搞圖片。做為帝王的雍正在歷史上為什麼會留下這樣一組畫作呢？是當皇帝當煩了，需要靠cosplay來愉悅身心嗎？

雍正端坐岩洞中，模仿了藏傳佛教徒，反應了雍正尚佛的一面。（圖／胤禛行樂圖冊‧喇嘛裝頁 北京故宮 ）

儘管已經確認這些都是雍正本人的畫像，但雍正朝內務府造辦處的畫作檔中，根本沒有記載這些畫作的成畫時間。學者們從許多蛛絲馬跡中去找答案，推測出這組畫極有可能是胤禛登基前，還是皇子時的畫像。理由主要有三點：

第一，雍正繼位時是四十五歲，而這組畫裡，他的鬍鬚都偏短，年紀似與當皇帝時有差距；

第二，畫中的場景相對簡陋，雍正繼位不久就開始翻修圓明園，翻修結束後，雍正在園中的各種畫像，背景都相當漂亮，所以這組畫極有可能是翻修圓明園之前創作的；

第三，把沒有準確成畫年代的這組《胤禛行樂圖冊》（十三頁），和登基後成畫的《雍正十二月行樂圖軸》進行對比，明顯發現後者的畫工遠比前者精細。正常情況下，一組皇帝的單人畫像，怎麼可能畫得比在群像畫中的皇帝還要粗糙呢？最合理的解釋就是《胤禛行樂圖冊》（十三頁）創作時，胤禛還不是皇帝。

即便成畫時胤禛還是皇子，但看畫中人物的歲數應該是封王以後了。一個滿洲親王為什麼要找人畫這麼一組畫呢？

很有可能和康熙朝晚年的政治形勢掛鉤了，老四這場模仿秀是為奪嫡做準備，因為雍正做類似的事情是有「前科」的。

康熙三十五年，康熙為了表達對農業的重視，找人畫過一組《耕織圖》來展現農民的生活。那之後，老四胤禛也找人畫了一組。如果將其中一張擺在一起看，構圖幾乎完全一致。最大的區別是趕牛農民的臉，從普通百姓換成老四胤禛的臉；而遠處房間裡的人物自然就是他的福晉烏喇那拉氏。

雍正的目的再明顯不過―拍老爹的馬屁，表示自己同樣重視農業發展，甚至願意身體力行。

如果說胤禛版耕織圖是展現自己對經濟的重視，這組《胤禛行樂圖冊》（十三頁）就是展現他對文化的包容。儘管這組畫中胤禛的形象看上去雜亂無章，但仔細數一數就會發現，這組畫把滿洲士兵、蒙古貴族、蒙藏喇嘛、中原儒生、煉丹道士等當時清朝統治下的不同民族、不同宗教信仰的核心社會角色都涉及了，還包括遠在九州之外的西洋人。畫中的服裝都十分考究，但雍正的表情幾乎都呈現淡定自若的模樣。

雍正明顯有兩層目的：表面上，展現自己不貪慕權力、無心奪嫡的中立姿態；深層內裡，顯示自己對各類人群，甚至對西洋人都有深入了解，以此來暗示老爹，他在文化素養方面，完全有能力管理好這個國家。

同時，考慮到康熙晚年經常去老四胤禛家裡串門子，這組畫很可能是此期間誕生，《雍正像耕織圖冊》也好，《胤禛行樂圖冊》（十三頁）也罷，儘管這些畫作在一定程度上展示老四胤禛的愛好與趣味，但都是胤禛畫給康熙看的，並以此為自己增添奪嫡砝碼的工具。

我們不能只看「魔性」、有趣的畫作，便把一個心思深沉的奪嫡冠軍理解成有點萌的搞笑分子。不管怎麼說，雍正都是個在官場混跡多年、在血雨腥風中逆風翻盤的狠角色。（本文摘自：何以為雍正？：從蓄勢隱忍到權力巔峰／時報出版）