大陸北京故宮即紫禁城，是明清兩朝24位皇帝的皇宮，如今成為遊客必造訪的景點之一，參觀時會注意到，紫禁城宮殿大門上有金色圓形門釘，除了裝飾以外，最重要的是固定木門建材，達到防禦的作用。

大陸故宮博物院高級工程師周亁提到，紫禁城宮殿的大門大多都有設計金黃色門釘，這種大門款式叫「實榻門」，常用於宮門、王府大門、城門，其特點就是大門用多塊厚木板拼接而成，起到防禦的作用，防止外人入侵。

多塊木板合為一體才構成實榻門，就需使用一根根長木條固定，把所有木板連成一塊大木板，長木條與厚木板接在一起後，為了防止鬆動，古代工匠便使用鐵釘固定，但鐵釘會暴露在門外，既不好看又容易鏽蝕，所以將鐵釘末端做成半圓形狀，也被稱為門釘，實際功能是固定木板，另外就是用於裝飾。

根據《梨視頻》報導，隨著時間變化，歷代統治者為體現階級差別，將門釘數量與封建禮制聯繫在一起，門釘逐漸有了明確規範，清朝規定皇宮的門釘是81顆，也就是9乘9的數量，因為9代表九五之尊，而王府則是7乘以9為63顆，公侯49顆、官員25顆，平民百姓的家門則是一顆也沒有，只要身分不是官員，不管百姓多富有，大門上都不能有圓門釘。