大陸網紅婦產科醫師「竇阿姨」分享一起驚悚病例，一名女子為了求子竟然聽信偏方，將別人的流產胎兒，製成餃子吃下肚，深信這個胎兒就能變成自己的，讓醫護人員聽了毛骨悚然。

根據影片，一名求子長達5、6年的女病患透露，過去曾因為不孕問題就醫，但治療後肚皮依然無動靜，於是採用某位神婆的偏方「吃小孩」，把別人懷孕2個月的流產胎兒製成水餃，一天吃3顆，可連續吃7天。她指出，神婆說「妳吃了就成了妳的孩子，就能上妳肚子裡去了」。

女病患坦言，因為胎兒已經成形，自己也很害怕，尤其吃了之後渾身發癢，不僅長小疹子，背部還會發熱並且有疼痛感，只能躺在床上睡覺撐過去，先後已經吃掉3個流產胎兒。

竇阿姨和一旁的醫護人員聽了毛骨悚然，批評女病患太迷信，直言萬一胎兒有傳染病，女病患也有感染風險，直言「妳怎麼那麼愚昧！我在這裡什麼奇葩事都見過，像妳這樣絞小孩吃的，我還是第一次聽說，我得讓妳嚇死了。」竇阿姨指出，女病患是因為雙側輸卵管堵塞才會不孕，應該相信科學並且對症下藥，而不是胡亂找偏方。