委內瑞拉一名男童僅憑紙板和瓶蓋，就親手打造一台「紙製」遊戲機，神還原《超級瑪利歐》（Super Mario）的經典關卡，讓網友看了目瞪口呆。

根據網路上瘋傳的影片顯示，這台遊戲機是以厚紙板、紙張和瓶蓋製作而成，只見男孩透過左手拇指轉動瓶蓋，操作遊戲畫面，右手拇指則用來控制遊戲角色瑪利歐上下移動，也因此讓瑪利歐前進、跳開障礙物的動作看起來相當逼真。背景中的關卡，包括問號磚塊、綠色水管、終點旗桿和城堡，則是手繪塗鴉上色。

這款紙製遊戲機，全程不需耗費任何電力，就能暢玩到底，影片近日被分享至社群平台X（前推特），迅速累積逾3389萬次點閱，網友們紛紛留言直呼「這台遊戲機甚至不需要電池，太優秀了」、「任天堂應該送這個孩子真正的遊戲機」、「我以為我丟的是紙箱，其實是丟掉了Game Boy」。

事實上這支影片最早在2018年7月底被上傳至Instagram，引發全球遊戲迷的關注，原PO透露是在教堂內遇到一位名叫魯本（Rubén）的男孩，對方自信展示了DIY的遊戲機，當時就有許多網友說想送一台真正的遊戲機給他。