國外一名女網友在網路上發文抱怨，丈夫在單身派對結束後喝得醉醺醺，竟誤入未來岳母的房間發生性關係，之後又裝作沒事，完成婚禮。2年後丈夫出於愧疚，才承認睡了岳母，讓人妻當場崩潰。

人妻在網路論壇《Reddit》上爆料，表示事發當天她參加了單身派對，直到凌晨3點多，發現另一半還沒回來，打電話給對方時，他說和朋友正在狂歡，暫時沒辦法回家。女子也不疑有他，早上睡醒後才看到男方回到房間。

女子接著話鋒一轉，表示媽媽私生活不檢點，過去也曾和自己交往過的對象調情，這些事情老公都知道，還當作笑柄。後來媽媽暫時住進她家，幫忙籌備婚禮事宜，沒想到喝得爛醉的丈夫當晚就走錯房間，和岳母發生關係，他還趁女子熟睡，故意溜出門，製造「喝醉剛回家」的假象，緊接著又和女子在床上翻雲覆雨。

女子崩潰表示，自己被瞞了2年，直到丈夫某天突然愧疚地承認，婚前因為喝酒亂性，和岳母發生關係。女子當下打電話和媽媽對質，表明丈夫全都說了，但媽媽仍不坦白，緊咬女婿編造故事，之後又改口被女婿強迫，甚至不耐煩地掛掉電話。女子當場痛哭，表示失去了生命中最重要的兩個人，雖然丈夫當時很可能是受到酒精影響，但始終無法改變事實，尤其2人過去表現得若無其事，自己就像傻瓜一樣被蒙在鼓裡。

貼文一出，許多人同情女子的遭遇，紛紛留言安慰她，認為他們並沒有生小孩，所以只要考慮自己的心情就好，就算沒有丈夫和媽媽，一樣可以生活得很好。

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