美國佛州一家豪華飯店近日爆發一起「肉色全武行」，2名女子扯衣互毆，導致其中一名身穿平口上衣的女子，衣服遭扯落，車頭燈瞬間彈出，但她仍一路和對方打到跌坐在飯店門口，直到3名男性工作人員強行架開後，才伸手遮住春光。

根據《鏡報》報導，事發地點位於邁阿密的一家五星級飯店，2名女子一言不合，直接在大廳上演全武行，互相扯住對方頭髮、衣領的「兩敗俱傷式」打法，嚇壞一旁的旅客，一名工作人員在旁想要阻攔，卻插不上手。

從民眾側拍的畫面顯示，2名女子一路從大廳打到門口，金髮女子在互毆過程中，平口上衣直接滑落，導致胸前車頭燈瞬間彈出，但她仍專心出拳揍向對方。直到2人雙雙跌坐在地後，才被一擁而上的工作人員分別架開，金髮女子也才有機會騰出手遮住春光。

整起事件的衝突原因並未被透露，不過影片曝光後隨即掀起網友熱議，不少看戲的網友忍不住打趣調侃，「打架要穿對衣服」、「什麼打架？我沒看到打架」。