大陸四川2019年發生洪災，竟沖刷出一座距今約5萬到7萬年前的舊石器時代遺址，出土大量動物化石、植物遺存和古人類使用的器物，有趣的是，部分動物頭骨上有灼燒的痕跡，可能是古人類「吃燒烤」留下的痕跡，還發現了大量草藥，表明古人類很可能已經會用草藥治療傷口。

根據《新華社》報導，濛溪河遺址位於四川省資陽市，2019年夏季的一場洪水，沖刷出埋藏在地底上萬年的烏木和動物化石，一些古人類使用過的打製石器也暴露出來，四川省文物考古研究院聯合大陸中科院古脊椎動物與古人類研究所，進行為期2年的搶救性發掘，初步揭示了遺址面貌，並在濛溪河沿岸發現11個相互關聯的遺址點，共同形成濛溪河遺址群。

四川省文物考古研究院舊石器考古研究所所長鄭喆軒指出，該遺址的時期落在第四紀晚更新世，距今約5萬到7萬年，經考古團隊初步分析，濛溪河遺址為古人類在水邊棲居形成，文化層分布在現在的水位之下，由於特殊的飽水埋藏環境，能夠保留大量有機物質，目前已出土石器、木器、骨器、動物化石，以及植物種子、果實、芽孢等遺物，還發現古人類用火、切割、刻劃、琢製等行為痕跡。

鄭喆軒透露，動物化石的種類包含象、犀牛、熊、牛、鹿、獼猴、魚、龜、蛇、蛙、鳥、豪豬、竹鼠等30多種，部分動物的頭骨上有灼燒痕跡，可能是古人類「吃燒烤」時留下的。而出土的植物遺存則包含30多種植物的種子和果實，還發現了大量接骨草和筋骨草，表明古人類很可能已經會用草藥治療跌打損傷。