按照傳統習俗，男方要迎娶新娘之前會準備一筆聘金給女方，不過大陸一對愛情長跑8年、論及婚嫁的情侶，卻因為18.8萬人民幣（約新台幣82萬元）的聘金鬧翻分手，消息一出隨即掀起熱議。

綜合陸媒報導，29歲的張姓女子是浙江寧波人，與吳姓男友在杭州讀書時相識相戀，兩人愛情長跑8年，日前開始談論婚嫁，不過當兩人決定結婚後，衝突也越來越多，尤其談到聘金後徹底鬧翻。

張女指出，家裡雖然不是大富大貴，但父母就一個女兒，也表示18.8萬人民幣（約新台幣82萬元）的聘金他們不會收下，反而還會再添10萬人民幣（約新台幣43.6萬元），當作嫁妝帶到新家去，再陪嫁一輛汽車，「我爸媽在意的是男方家的態度，但沒想到他們家連這個態度都不肯給。」張女又抱怨，兩家人談到結婚費用時，原本溫柔體貼的男友突然變得面目猙獰、錙銖必較，讓她十分心寒。

不過吳男直言，聘金只是壓倒兩人感情的最後一根稻草，無奈表示，兩人決定在杭州安家後，開銷不斷增加，尤其是爸媽辛苦一輩子的積蓄全用來幫自己繳房子頭期款，接下來無論是辦婚禮、房子裝修都還要出一大筆錢，現在女方還要再拿聘金，對他們來說壓力太大了。吳男表示，女方家裡經濟條件比較好，因此希望對方多體諒，但兩家人幾次商量都不歡而散，這也讓他重新審視彼此的感情，因此提出分手。

消息一出隨即掀起網友熱議，有不少男性心有戚戚焉，坦言聘金是女性的保障，那麼男性的保障又是什麼？婚前給的聘金和嫁妝就算帶到新家庭，也算女方婚前財產，對男性來說依舊沒有安全感，「一邊要平等，一邊又要聘金，男方掏空積蓄支付高額聘金，到底是結婚還是賣女兒」。