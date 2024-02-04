秦始皇嬴政不僅興建萬里長城、統一六國、度量衡和貨幣，在位期間還修築了交通要道，如今2千多年過去，不但保持完整還寸草不生，背後關鍵讓人佩服。

大陸知名博主孫雅鑫指出，正所謂「要想富，先修路」，秦始皇在2千多年前就悟出這個道理，一鼓作氣修建秦朝版的高速公路，直到清朝才廢棄。事實上，秦始皇的高速交通網一共分為兩種，一種叫做「秦直道」，另一種名為「馳道」，背後關鍵目的是為了出兵迅速、運送糧草，以及出巡便利。

馳道類似於現在的高速公路，路面平坦，利於出行，秦始皇以首都咸陽為中心修建馳道，而最著名的馳道有9條，其中1條是為了防禦匈奴而修建，名叫「秦直道」，起點在咸陽，經過陝北地帶，一直到現在的內蒙古包頭地區，全長700多公里，由於地形險峻，因此直至秦二世即位後仍繼續興建，最寬有60多公尺，最窄則為20多公尺。

秦直道在秦朝滅亡後，仍被各個朝代所用，盛傳「昭君出塞」時所走的路線就是秦直道，一直到清朝才逐漸荒廢。不過最讓外界詫異的是，這條距今2千多年的要道，即便廢棄後也幾乎寸草不生。

有專家進一步研究發現，建造秦直道所使用的「黃土」都是經過加工的「熟土」，工人會先將黃土用火烤熟再磨成粉末，讓泥土中的養分流失。接著再將石灰和熟土混和，一層一層鋪蓋，讓基底變硬，這樣即使有樹葉、種子掉落在地上，也無法生根發芽；就算長出植物，也會因為攝取的養分有限而長不高。